（４）オッサン、本気で志望校探しを始めてしまう

南国新聞購読者の皆さ~ん!今日も朝から元気にキンキンに冷えたチェンドル食べてますか~っ!?Kumaです。

今日は、このオッサンKumaが、マレーシア大学院留学を思い立ってから、何とか志望校選択までに辿り着いたその道のりを紹介しちゃいます。

いざ、志望校探しを開始するぜぃ!

前回も少し触れましたが、マレーシアの医療観光を始めとするヘルスケア・ビジネスに関心があったワタクシは、そのことも念頭におきながら、マレーシア中の大学院の専攻過程や、その学校のロケーションやらを片っ端から調べ始めたのでした。時には、グーグル・マップも活用したんですが、見慣れぬ地名のオンパレードで、しかも何処もかしこも「ジャヤ、ジャヤ」ばかり書いてあるので、土地勘のないので、かえって頭の中が混乱しちゃいました。

遂に運命の地を発見!

そんなことをしているうちに、遂に絶好の場所を見つけたんですよ。ジャジャーン!その名もスバン・ジャヤ(やっぱりここも「ジャヤ」か?なんですけどね。) 首都KLからも近い学生の街、しかも医療観光にも力を入れているという大病院が幾つかあって、「なんか、これって運命だよね。」みたいな自己暗示に陥るには、もってこいの場所でした。しかも見つけた大学院は、自分が勉強についていけるかどうかは『全くの別問題』として、大学の世界ランキングでも日本の著名な大学とも肩を並べる豪州の大学との共同課程という信頼感も抜群なものでした。さらに、専攻課程については、社会人留学によくあるMBA(経営学修士)とはビミョ~に違う、MIB(国際経営学修士)という、まるで映画『メン・イン・ブラック』ばりの謎めいたもので、そんな神秘的な感じが自分にとって絶妙にフィットしたのでした。 一方で、この専攻課程が見つかった頃には、自身の英語試験にも運が向いてきて、大学院入学に必要な要件をクリアできる段階となっており、いよいよ大学側にコンタクトを取ろうかなと気が大きくなってきた時でした。

こう見えて、オッサンはしつこいのだ!

でも、最初にコンタクトをとって話を進めるうちにガッカリ。自分がオッサンなので、出願に必要とされる書類のうち、高校時代の成績に関する証明書を提出できないため、当時の大学院の担当者の方からは、一度、門前払いをされてしまったのでした。でも、その後、ほとぼりが冷めた頃に、今度は何食わぬ感じでその担当者のボスに直接掛け合ってみたんです。するとびっくり!その方は豪州の本校にすぐに取り次いでくださって、自身の他の経歴がそれに相当するとの了解をとってくれたんです。そしてまだ正式な出願前なので明確な返答は避けながらも、「あんた、英語力もギリギリで、しかもオッサンだけど、本気で出願するなら受け入れてあげないこともなくもない、、、みたいな・・・。」と、なんかよくわからんけど、明らかに前向きな返事をいただくことができたのでした。

教訓その1.「すぐに諦めないこと、それが大事!」

これが自分の一連のマレーシア留学計画で最初に学んだ大切な教訓の一つでもあります。つまり、『一度、ダメでも、すぐに諦めず何度かトライしてみること』です。これは変な根性論とは全く性質が異なります。むしろ、きちんとした合理的な理由があって、マレーシアのような多民族・多文化社会では、必ずしも従業員の仕事における考え方、処理の仕方が均一ではないのです。むしろ驚くほどに従業員の質は多様だし、そのことが広く受け入れられているようです。また日本の組織のようなホウレンソウ(=報告・連絡・相談)の徹底、マニュアル化なども、日本人として社会経験を積んでいる自分からみると正直、歴然とした差を感じることがあります。でも、このように多様な価値観が受け入れられている国は、逆にチャンスに満ちている国とも言える訳で、マレーシアの方々はそのことをきちんと理解していて、この国に存在する“多層的”なルールをうまく渡り歩いているのです。“Winners never quit and quitters never win.”(勝者は決して諦めない。諦める者は決して勝者になれない。)これはかつて自分が20年も前にカナダでのワーホリで農家に住み込みをしていた時、農夫から教えてもらった言葉です。そしてこれが20年の時を経て、実感した瞬間でした。

よしっと!カッコよく決まったので、今回はここまでとします。(続く)

※筆者Kuma:職場の休業制度により2015年1月から一年7か月間にわたりマレーシアにて妻子を帯同し、大学院留学。現在、日本で復職。