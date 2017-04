Hee Lai Ton（ヒーライトン）-中国料理

M・H 2017年3月30日号掲載

当地中華料理の美味しさを極める「酒楼」&「酒家」

HEE LAI TON RESTAURANT PUCHONGの

特選メニューをお試しあれ

長年にわたり大切な宴席はやっぱりここで、と信頼されている高級中華レストラン「喜来登Hee Lai Ton」。KL市内のプドゥ地区、ペタリンジャヤ、セリケンバンガン、そしてプチョンで営業しています。今回は伝統的な華人エリアのプチョンから「HEE LAI TON RESTAURANT PUCHONG 喜来登魚翅酒家(蒲種)」のおすすめ料理をご紹介します。

高級中華料理を食べるなら、ヒーライトンを代表とする酒家や酒楼が定番です。お正月や中秋節にお誕生日や盛大な結婚披露宴。大ホールの各テーブルでは、家族みんなの幸せな笑顔が弾け、暮らしの節目ごとの会食は大切で幸せな記憶として、人々の心にいつまでも残ります。

だからこそ味やサービスに対する要求水準はとても高く、その中でも「HEE LAI TON 喜来登」グループは当地を代表する「酒家」として、顧客の期待を裏切りません。今回のメニューでは、家庭料理が高級料理に生まれ変わる、プロの腕が味わえます。中華料理はバラエティに富むうえ、メニューからは料理がイメージできないことも多いはず。でも、おすすめメニューをオーダーすれば安心です。お店のあるプチョンのエリアは開発が盛ん。メインロードを挟んでIOIモール前に位置し、さらにはIOI Puchong Jaya LRT station が歩いて数分の位置に開通し、交通の便も格別。マレーシアの高級中華をぜひプチョンでお試しください。

シェフの腕前がはっきりわかるナマコ煮込み。奥深い風味が極上です。中国産シラスをスパイシーに味付け。当地らしい家庭料理のレシピです完全に管理された火加減のソテーは、高級中華店ならではシンプルな蒸しと炒め。しかし極上の味はプロにしか出せませんナスをベースに各食材と調味料が絶妙のハーモニーを奏でますワインの風味を自家製ソースが中華風の美味しさにパワーアップサウザンアイランドとフィッシュソースから芳醇な中華の美味しさが生まれます4時間煮込んだポークリブ。味が染み込んだパンプキンと一緒にどうぞ

❶Sea cucumber with Mushroom and Broccoli

❷Deep Fried Japanese Fish with Homemade Sauce

❸Homemade Beancurd Sauteed with Salted Fish, Minced Meat, Minced Prawn

❹Double style cooking Vegetable Steam and Fried

❺Fried Rainbow Brinjal cooked with Red chili, Minced Pork Meat, Minced Chicken Meat, Minced Garlic, Spring Onion

❻Pork ribs cooked with Red wine and Homemade Sauce

❼Thousand Island Fried Prawn with Sesame and Peanuts plus Fish Sauce